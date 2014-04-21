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مقتل ضابط في الأمن السياسي اليمني وإصابة آخر في صنعاء

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لقي ضابط في الأمن السياسي اليمني، الإثنين، حتفه وأصيب آخر برصاص مسلحين مجهولين، في العاصمة صنعاء.

ونقل موقع «يمنات» الإخباري عن مصدر محلي قوله إن مسلحين كانا يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار على شخصين، أثناء مرورهما في شارع خولان، في العاصمة صنعاء، اتضح لاحقا أنهما ضابطان في جهاز الأمن السياسي.

وأفاد المصدر بأن أحد الضباط تعرض لعدة طلقات نارية، ما تسبب في وفاته قبل وصوله إلى المستشفى، فيما أصيب الضابط الثاني بشظايا، ولا يزال يتلقى العلاج بالمستشفى.

ولم يكشف المصدر عن اسمي الضابطين، مشيرا إلى أنه تم نقلهما مباشرة إلى المستشفى، دون معرفة اسميهما، وان الجانيين لاذا بالفرار فور إطلاق النار.

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