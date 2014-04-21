بالفيديو..وزير الزراعة يتفقد حدائق “الأورمان والحيوان والأسماك” في احتفالات شم النسيم

تفقد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، صباح اليوم حدائق الحيوان والأورمان بالجيزة وحديقة الأسماك بالجزيرة، تأمين زوار الحدائق الثلاثة فى احتفالات اعياد الربيع وشم النسيم، وكذلك للاستماع الى أراء زوار ورواد الحديقة فيما يخص عمليات التطوير بالحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة.

ووجه أبو حديد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالعمل طوال اليوم وتجهيز الحدائق وتزويدها بعربات الإسعاف وعربات حرائق للطوارئ، مشيراً الى أن جميع حدائق الحيوان ستظل مفتوحة أمام المواطنين طوال اليوم، وذلك للإقبال الكبير عليها، حيث تجاوز عدد زوار حديقة الحيوان بالجيزة أكثر من100 ألف زائر.

يُذكر ان وزارة الزراعة قامت بالغاء جميع الاجازات للعاملين والاطباء البيطرين واعلنت حالة الطوارئ والتأهب لمواجهة اى تكدس نتيجة لتزايد أعداد الزائرين ومنع حدوث اى تكدسات وتهيئة جميع الحيوانات لتقبل الأجواء الاحتفالية في يوم شم النسيم.