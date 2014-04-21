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العثور علي جثتي سائق ومساعده داخل شاحنة بطريق “الزعفرانة” بالبحر الأحمر‎

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العثور علي جثتي سائق ومساعده داخل شاحنة بطريق “الزعفرانة” بالبحر الأحمر‎ العثور علي جثتي سائق ومساعده داخل شاحنة بطريق “الزعفرانة” بالبحر الأحمر‎

عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر علي جثتي سائق ومساعده داخل تنك شاحنة مواد بترولية بطريق الزعفرانه الكريمات ،وتم استخراج الجثتين من داخل الشاحنة.

وأشارت التحقيقات إلى أن الجريمة بدافع السرقة ،وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

وتلقي الدكتور حسام جميل مدير مرفق الإسعاف إخطار من “حمدي مصطفي” مشرف غرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر بالعثور علي السيارة رقم 4635 ط س ر بمقطورة 1416 ،وذلك بطريق الزعفرانه الكريمات.

وتبين من التحقيقات الأولية وجود جثتين بتانك الشاحنة وبيانات المجني عليهما هي “علاء حساني محمود ورمضان عيد رمضان” مقيمان بالغردقة ،وتم استخراج الجثتين ونقلهما لمشرحة مستشفي رأس غارب.

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