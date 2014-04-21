"اليوم السابع": ميثاق شرف بين "السيسى" و"صباحى"

تحت عنوان "ميثاق شرف بين السيسى وصباحى"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد غداً الثلاثاء، كواليس اتفاق حملتى المشير عبد الفتاح السيسى، وحمدين صباحى الانتخابيتين على عدم تقديم أى طعون فيما بينهم، فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وإضافة اللجنة العليا للانتخابات 5 رموز انتخابية جديدة أبرزها النسر بناءً على طلب صباحى.

ويرصد عدد الثلاثاء، كواليس احتفالات المصريين بأعياد الربيع وشم النسيم، فى مختلف الحدائق والمتنزهات، إضافة كواليس احتفال مرسى ورموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك بـ"شم النسيم" فى السجون.

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