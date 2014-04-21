جيان: نسعى للفوز على اتحاد جدة من أجل إثبات أحقيتنا بالتأهل

قال الغاني أسامواه جيان نجم العين أن فريقه يسعى للفوز على ضيفه اتحاد جدة يوم الثلاثاء في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

ويتصدر العين المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن الاتحاد.

وقال جيان للموقع الرسمي للعين: "كانت مباراتنا الأخيرة جيدة وأظهر فيها الفريق رغبته في تحقيق الفوز من أجل تأكيد الأحقية في التأهل، من أجل اسعاد جماهير النادي العين".

وتابع "الموسم الحالي كان صعباً على الفريق، حيث جاءت بدايتنا متعثرة، ولكننا نجحنا في تعويض تراجعنا في دوري أبطال آسيا وأتمنى أن نظهر قوتنا الحقيقية في مباراة الاتحاد".