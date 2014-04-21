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غرق طالبين في نيل بني سويف أثناء الإحتفال بشم النسيم

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غرق طالبين في نيل بني سويف أثناء الإحتفال بشم النسيم غرق طالبين في نيل بني سويف أثناء الإحتفال بشم النسيم

ارشيفية

لقى طالبين فى العقد الثاني من عمرهما، مصرعهما أثناء الاحتفال بيوم شم النسيم بنهر النيل، بمركزى ناصر والواسطى بمحافظة بنى سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة، وأمر المستشار وليد الرفاعى المحامى العام لنيابات بنى سويف بالتصريح بدفن الجثتين .

وتلقى اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من اللواء زكريا أبو زينة مدير المباحث الجنائية، يفيد بغرق طالبين حسام حسن وهيب 17 سنة من عزبة نجع العرب بمركز ناصر وعمر محمد صلاح 16 سنة بقرية الميمون بمركز الواسطى.

وانتقلت على الفور، قوات الإنقاذ النهرى، وتمكنت من انتشال الجثتين من نهر النيل، وتبين من التحريات الأولية، أن الطالب حسام وهيب أثناء قيامه بالإحتفال بشم النسيم والسباحة فى نهر النيل أمام معدية الشناوية غرق فى النيل، وان الطالب الاخر عمر محمد صلاح من “الميمون”، خرج مع أسرته أمام معدية “الميمون”، لقضاء شم النسيم، ونزل للاستحمام، إلا انه غرق ولم تتهم أسرتا الطالبين أحدا، وتم تحرير محضرا بالواقعة.

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