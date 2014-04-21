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شركة سياحية روسية: السياحة المصرية تتعافى بشكل جيد بالغردقة وشرم الشيخ

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شركة سياحية روسية: السياحة المصرية تتعافى بشكل جيد بالغردقة وشرم الشيخ شركة سياحية روسية: السياحة المصرية تتعافى بشكل جيد بالغردقة وشرم الشيخ

قالت آنا بودجورنيا، الرئيس التنفيذى لشركة المرشدين السياحيين الروسية "PEGAS TOURISTIK، إنه يوجد حاليًا اهتمام متزايد للرحلات إلى ، والجولة فى مصر تعطيك الفرصة لاختيار الفنادق ذات الفئات العليا، على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع الصرف، وأصحاب الفنادق المصرية يقدمون أسعار جذابة للإقامة فى الفنادق.

ونقل موقع "راسيسكى تورزم" السياحى الروسى عن بودجورينا، أنه يمكن تقسيم الدفع للجولة السياحية إلى عدة مراحل، وأن الطلب على عطلة مايو فى مصر بين السياح الروس يتعافى إلى مستوى العام الماضى، ونلاحظ أن هذا هو الاتجاه الإيجابى لنمو السياحة فى مصر.

وأوضحت بودجورينا، أن تدابير المصرية ووزارة السياحة والمنظمات السياحية المختلفة فى البلاد، ساهمت فى زيادة الطلب على مصر وانتعاش السياحة، بالإضافة إلى أن العملاء لديهم الفرصة للقيام بجولة للسفر إلى شرم الشيخ من 28 مدنية روسية، والغردقة - من 19 مدينة، بالإضافة إلى أنه من بين المزايا سياسة التأشيرات المصرية.

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