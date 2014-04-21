تكريم معلم ابتكر جهاز الخدمة المدرسية في فيفاء

كرمت مدرسة العدوين المتوسطة والثانوية بفيفاء المعلم عبدالله حسين الفيفي مبتكر جهاز الخدمة الذاتية المدرسية في حفل نظمته إدارة المدرسة احتفاءً بهذا الإنجاز، بحضور مدير مكتب التربية والتعليم بفيفاء حسن احمد الفيفي، وعدد من منسوبي مكتب التربية. وقدم مدير التربية ومنسوبو المدرسة دروعاً تذكارية وباقة من الورود للمعلم الفيفي، معبرين عن سعادتهم بالخدمة الجليلة التي قدمها للميدان التربوي.

والابتكار هو عبارة عن جهاز جديد يوفر الجهد والوقت في تنفيذ الأعمال المكتبية داخل المدرسة للتفرغ للدور التربوي والتعليمي, وقد استغرق منه خمسة أشهر لتنفيذه.

وقال الفيفي إن الجهاز يعمل بواسطة البصمة للمعلمين والطلاب في المدارس ومرتبط بنظام "نور"، ويقدم للمعلمين (إمكانية طباعة تعريف للمعلم وتعريف بالراتب وطباعة الغياب والتأخير وطلب إجازة اضطرارية وتحويل للوحدة الصحية وطباعة كشوفات رصد درجات المواد). وأشار إلى أن الخدمات التي يقدمها للطلاب تشتمل على (طباعة تعريف للطالب والتأخير والغياب وإشعارات بدرجات اختبارات الفترات ودرجات اختبارات نهاية الفصل وطباعة تخفيض لرحلات الطيران وبيانات للدخول لنظام "نور"). وتمنى الفيفي أن يحظى مشروعه بعد رفعه للوزارة بالاهتمام ويتم اعتماده وتعميمه على مدارس المملكة لتعم الفائدة.