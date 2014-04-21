إطلاق عيادة متنقلة للاكتشاف المبكر لاضطرابات النمو والسلوك

يدشن البرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك "نمو" بوزارة الصحة حملة سنوية للتوعية باضطراب التوحد (بمناسبة شهر التوعية العالمي للتوحد - إبريل 2014م)، وذلك من خلال تجهيز عيادة طبية متنقلة لاضطرابات النمو والسلوك للقيام بزيارات ميدانية لمختلف مناطق ومحافظات المملكة وفق خطة سير محددة.

وأوضح المشرف على العيادة الطبية المتنقلة لاضطرابات النمو والسلوك راشد بن عبد الله الدريهم بأن خط سير العيادة الطبية المتنقلة يشتمل على عدد من مناطق المملكة، والتي تتمثل فيما يلي: (الرياض، الخرج، وادي الدواسر، نجران، جازان، القنفذة، جدة، المدينة المنورة، بريدة).

وقال: "تهدف العيادة الطبية المتنقلة إلى دعم العيادات الموجودة بالمناطق وإيصال الخدمات الطبية اللازمة وتدعيم برامج التشخيص والتدخل المبكر، إضافة إلى المساهمة في زيادة الوعي والتثقيف الصحي وتعزيز مفهوم الوقاية والاكتشاف المبكر لاضطرابات النمو والسلوك، وبما ينعكس إيجاباً في سرعة اكتشاف الحالات وإنجاح برامج التشخيص والتدخل المبكر وبرامج الرعاية والتأهيل الخاصة بهذه الفئة.

وأفاد الدريهم بأن العيادة تشتمل على العديد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية لذوي اضطرابات النمو والسلوك وأسرهم، وبرامج التشخيص والتدخل المبكر لهذه الفئة، يقوم على تنفيذها فريق طبي متخصص من مختلف القطاعات الصحية على مستوى المملكة.