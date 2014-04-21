أخبار عاجلة

الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إطلاق عيادة متنقلة للاكتشاف المبكر لاضطرابات النمو والسلوك

Google+ Print
إطلاق عيادة متنقلة للاكتشاف المبكر لاضطرابات النمو والسلوك إطلاق عيادة متنقلة للاكتشاف المبكر لاضطرابات النمو والسلوك

    يدشن البرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك "نمو" بوزارة الصحة حملة سنوية للتوعية باضطراب التوحد (بمناسبة شهر التوعية العالمي للتوحد - إبريل 2014م)، وذلك من خلال تجهيز عيادة طبية متنقلة لاضطرابات النمو والسلوك للقيام بزيارات ميدانية لمختلف مناطق ومحافظات المملكة وفق خطة سير محددة.

وأوضح المشرف على العيادة الطبية المتنقلة لاضطرابات النمو والسلوك راشد بن عبد الله الدريهم بأن خط سير العيادة الطبية المتنقلة يشتمل على عدد من مناطق المملكة، والتي تتمثل فيما يلي: (الرياض، الخرج، وادي الدواسر، نجران، جازان، القنفذة، جدة، المدينة المنورة، بريدة).

وقال: "تهدف العيادة الطبية المتنقلة إلى دعم العيادات الموجودة بالمناطق وإيصال الخدمات الطبية اللازمة وتدعيم برامج التشخيص والتدخل المبكر، إضافة إلى المساهمة في زيادة الوعي والتثقيف الصحي وتعزيز مفهوم الوقاية والاكتشاف المبكر لاضطرابات النمو والسلوك، وبما ينعكس إيجاباً في سرعة اكتشاف الحالات وإنجاح برامج التشخيص والتدخل المبكر وبرامج الرعاية والتأهيل الخاصة بهذه الفئة.

وأفاد الدريهم بأن العيادة تشتمل على العديد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية لذوي اضطرابات النمو والسلوك وأسرهم، وبرامج التشخيص والتدخل المبكر لهذه الفئة، يقوم على تنفيذها فريق طبي متخصص من مختلف القطاعات الصحية على مستوى المملكة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية