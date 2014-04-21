استعراض الخطة الاستراتيجية لجائزة دبي لخدمة المجتمع

استعرض معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، الخطة الاستراتيجية للجائزة خلال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الجائزة في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي.

وناقش المجلس خلال الاجتماع، بحضور اللواء محمد سعيد المري الأمين العام للجائزة، وخالد علي بن زايد مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الشؤون الدولية والشراكة، ممثلاً عن بلدية دبي، والعميد أحمد حمدان بن دلموك مدير الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، وفاطمة غانم المري الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي، ممثلة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وسالم بن لاحج مدير برنامج مساعدة، ممثلاً عن هيئة الصحة، وأحمد خليفة المهيري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الاجتماعية ممثلاً عن هيئة تنمية المجتمع.

والدكتور منصور بن عبيد الشيخ، مدير إدارة البحوث والدراسات الإدارية في شرطة دبي، الخطة الاستراتيجية العامة للجائزة بما يتوافق مع خطة دبي الاستراتيجية ويرتبط معها في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتميز الحكومي ورؤية جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع ورسالتها وقيمها التي ترتكز على المصداقية والشفافية والحيادية والتكافل المجتمعي، والاعتراف بإسهامات أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء.

اطلاع وتعريف

كما اطلع الحضور على اللجان الاستشارية والفنية والتحكيمية والشركاء الرئيسيين للجائزة واحتياجاتهم والمستهدفين والأنشطة والبرامج وخطط العمل ونقاط القوة وفرص التحسين من خلال تسخير وسائل الإعلام والاتصال والخدمات الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي للتعريف بجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع.

ووجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم مركز استطلاع الرأي في شرطة دبي لقياس رأي أفراد الجمهور ورضاهم عن الأنشطة الاجتماعية والخيرية والعمل على تعزيز سمعة دولة الإمارات في المجالات الخيرية والإنسانية وتقدير إسهامات أهل الخير وإنشاء قاعدة بيانات عن أصحاب الأيادي البيضاء.

مسيرة حضارية

وأكد معاليه أن هذه الجائزة تكملة للمسيرة الحضارية والتاريخية لجوائز دبي الدولية في جميع التخصصات وامتداداً لمعاني الوفاء من رجل العطاء الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى تكريم الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة الذين يقدمون خدمات جليلة للمجتمع من خلال المبادرات والأعمال التي يقدمونها في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها من المجالات الأخرى.

ونوه معاليه إلى وجود مبادرات مهمة في المجتمع من قبل أفراد ليسوا أثرياء منهم رجال أعمال صغار تستحق إلقاء الضوء عليها والاستفادة منها وتقديرها، والجائزة بمثابة تكريم واعتراف بالجهود وشكر وثناء لأصحاب الأيادي البيضاء ممن يخصصون جزءاً من وقتهم ويبذلون مزيداً من الجهود لتقديم خدمات يستفيد منها وبها آخرون دون انتظار مقابل مادي عليها.