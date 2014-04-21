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مصرع شخص غرقًا بترعة القاصد في المنوفية

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مصرع شخص غرقًا بترعة القاصد في المنوفية مصرع شخص غرقًا بترعة القاصد في المنوفية

أرشيفية

لقى شاب فى العقد الثانى من عمره مصرعه مع أول ساعات الاحتفال بيوم شم النسيم بترعة القاصد أمام قرية ساحل الجوابر مركز الشهداء بمحافظة المنوفية بعدما جرفه التيار لعدم إجادته السباحة وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال الجثة بترعة القاصد بمركز تلا .

تلقى اللواء سعيد توفيق أبو حمد، مدير أمن المنوفية، إخطارا اللواء مجدى سابق نائب مدير الأمن يفيد بمصرع شاب يدعى فارس المزين 16 سنة غرقا مقيم قرية كفر السولمية بمركز الشهداء .

وعلى الفور إنتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة لإنتشال الجثة وتتبعها حتى تمكنت من إنتشال الجثمان بمركز تلا على بعد عدة كيلو مترات بالنهر وتم تحرير محضر بالواقعة وتوقيع الكشف الطبى عليه وتبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ونفى الشبه الجنائية وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان .

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