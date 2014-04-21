ضبط 8.5 طن فسيخ وسردين غير صالح للإستخدام الأدمي بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ من ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمدينة فوة، تحتوي على 8.5 طن من أسماك السردين المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق بإشراف المستشار محمد عبد القادر الحلو، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ.

وكان اللواء عادل النطاط، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من الرائد إسلام البدوى، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، يفيد بضبط 8.5 طن من أسماك السردين المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تمكن عاطف نصر، كبير مفتشى مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط نصف طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمى تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.