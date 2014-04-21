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مقتل 5 في سقوط قذيفتي هاون قرب مجلس الشعب السوري وسط دمشق

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مقتل 5 في سقوط قذيفتي هاون قرب مجلس الشعب السوري وسط دمشق مقتل 5 في سقوط قذيفتي هاون قرب مجلس الشعب السوري وسط دمشق

سقوط قذيفتى هاون بالقرب من مجلس الشعب السورى

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»  إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات بعد سقوط قذيفتي هاون قرب مجلس الشعب السوري في وسط دمشق.

وذكرت الوكالة أن القذيفتين سقطتا على بعد مئة متر من مبنى البرلمان في حي الصالحية صباح الإثنين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق القذائف، إلاّ أن قوات المعارضة السورية عادة ما تطلق هاون على مناطق تسيطر عليها في دمشق

وجاءت التفجيرات قبيل انعقاد الجلسة استثنائية لمجلس الشعب السورى المخصصة لإعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وتحديد تاريخ إجراء الانتخابات في البلاد التي تواجه نزاعاً دامياً منذ ثلاثة أعوام، حيث حدد مجلس الشعب 3 يونيو المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق أن ” القذائف أدت إلى مقتل مواطنين وإصابة 36 آخرين إضافة إلى إلحاق أضرار مادية في ممتلكات المواطنين”.

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