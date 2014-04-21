مدرب بلباو المرشح لبرشلونة: أهدرنا فرصة الفوز على كامب نو

برشلونة، (إفي): أعرب مدرب أتليتك بلباو، ارنستو فالفيردي، عن أسفه لخسارة فريقه أمام برشلونة بملعب كامب نو بهدفين لواحد، حيث كان يرغب في استغلال أزمة المنافس الكتالوني والفوز بالنقاط الثلاثة.

وصرح فالفيردي "ظننا أن لدينا فرصة كبيرة، كنا نعلم أن برشلونة يعاني من ضغوط كبيرة وعندما تقدمنا بهدف رأينا أن الجماهير بدأت في التعبير عن غضبها".

وأكد المدرب أن فريقه ارتكب خطئا بالتراجع للخلف عقب هدف اللاعب اريتز ادوريز "كنا نرغب في الحفاظ على المباراة مفتوحة للنهاية وحققنا ذلك. سنحت لنا فرصة خطيرة لإدراك التعادل في النهاية لكنها لم تتحول لهدف".

ويعد فالفيردي أحد المرشحين لخلافة مدرب برشلونة الحالي، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، لكنه استبعد الحديث عن مستقبله.

وقال المدرب "يسألونني كثيرا عن برشلونة، لكني مدرب بلباو"، مضيفا "أنا سعيد للغاية بقيادة بلباو".