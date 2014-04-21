المئات يتوافدون على المتنزهات وكورنيش النيل بقنا للإحتفال بعيد شم النسيم

توافد المئات من المواطنين على الحدائق العامة وكورنيش النيل بمدينة قنا للإحتفال بعيد شم النسيم فيما أنتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء بهذة الأماكن تحسبا لحدوث أى طوارئ او حوادث ، وانتشر بائعى الحلاوة وألعاب الأطفال بالشوارع وبمدخل كورنيش النيل كما استعانت الأندية بأجهزة الـ” دى جى ” وتشغيل الأغانى الوطنية والشعبية وأعياد الربيع فيما توافد الأقباط على الكنائس والأديرة بمختلف مراكز المحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح أبوالقاسم وكيل وزارة الصحة بقنا إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقى أي بلاغات عن وقوع حوادث حتى الأن مشيرا أنه تم الدفع بما يقرب من 80 سيارة أسعاف يمختلف المتنزهات وكورنيش النيل بمختلف أنحاء المحافظة تحسبا لوقوع أى حالات طارئة أو حوداث مفاجئة .