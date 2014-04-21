أخبار عاجلة

الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 6300 مخالفة متنوعة في حملة مرورية بمطروح منذ بداية شهر إبريل الجاري

Google+ Print
ضبط 6300 مخالفة متنوعة في حملة مرورية بمطروح منذ بداية شهر إبريل الجاري ضبط 6300 مخالفة متنوعة في حملة مرورية بمطروح منذ بداية شهر إبريل الجاري

صورة أرشيفية

أعلن العميد هاني خير، مدير إدارة مرور مطروح، أن الحملات المرورية التي استهدفت التصدي لجميع المخالفات أسفرت عن ضبط 5670 مخالفة مرورية متنوعة منها 8 مخالفات سير عكس الاتجاه و1782مخالفة انتظار خاطئ و1138 مخالفة لتجاوز السرعات المقررة و 1210 مخالفة لترك السيارة في أماكن تعطل حركة المرور و1340 مخالفة لقيادة برخصة سيارة منتهية و 200 مخالفة شروط الحمولة لسيارات النقل الثقيل كما تم التصالح الفوري في 630 مخالفة بالإضافة إلي ضبط 15 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية .

وقال مدير مرور مطروح، إن التواجد المروري وتكثيف الحملات في جميع أنحاء المحافظة مستمر طبقاً لتوجيهات محافظ مطروح بالتزامن مع أعياد الربيع لضبط السيارات المخالفة لقانون المرور أو المبلغ بسرقتها والمخالفات التي من شأنها التسبب في وقوع وذلك لفرض وتحقيق السيطرة والانضباط المروري على جميع المحاور.

من جانبه أشاد اللواء بدر طنطاوي الغندور، محافظ مطروح بجهود رجال المرور وطالب باستمرار الحملات المرورية لضبط أي تجاوزات مرورية للسيارات المخالفة بدون لوحات أو قيادة الأطفال للسيارات والتروسيكلات مع التنبيه على تشديد العقوبة على جميع المخالفات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا