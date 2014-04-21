ضبط 6300 مخالفة متنوعة في حملة مرورية بمطروح منذ بداية شهر إبريل الجاري

أعلن العميد هاني خير، مدير إدارة مرور مطروح، أن الحملات المرورية التي استهدفت التصدي لجميع المخالفات أسفرت عن ضبط 5670 مخالفة مرورية متنوعة منها 8 مخالفات سير عكس الاتجاه و1782مخالفة انتظار خاطئ و1138 مخالفة لتجاوز السرعات المقررة و 1210 مخالفة لترك السيارة في أماكن تعطل حركة المرور و1340 مخالفة لقيادة برخصة سيارة منتهية و 200 مخالفة شروط الحمولة لسيارات النقل الثقيل كما تم التصالح الفوري في 630 مخالفة بالإضافة إلي ضبط 15 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية .

وقال مدير مرور مطروح، إن التواجد المروري وتكثيف الحملات في جميع أنحاء المحافظة مستمر طبقاً لتوجيهات محافظ مطروح بالتزامن مع أعياد الربيع لضبط السيارات المخالفة لقانون المرور أو المبلغ بسرقتها والمخالفات التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث وذلك لفرض وتحقيق السيطرة والانضباط المروري على جميع المحاور.

من جانبه أشاد اللواء بدر طنطاوي الغندور، محافظ مطروح بجهود رجال المرور وطالب باستمرار الحملات المرورية لضبط أي تجاوزات مرورية للسيارات المخالفة بدون لوحات أو قيادة الأطفال للسيارات والتروسيكلات مع التنبيه على تشديد العقوبة على جميع المخالفات