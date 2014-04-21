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الحدائق والمتنزهات بأسيوط تستقبل مئات المواطنين بالمجان احتفالا بيوم شم النسيم

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الحدائق والمتنزهات بأسيوط تستقبل مئات المواطنين بالمجان احتفالا بيوم شم النسيم الحدائق والمتنزهات بأسيوط تستقبل مئات المواطنين بالمجان احتفالا بيوم شم النسيم

محافظة اسيوط

شهدت حديقة الفردوس بوسط مدينة أسيوط والحدائق العامة المنتشرة فى المحافظة إقبالا كبيرا من جانب الأهالى والأسر احتفالا بعيد شم النسيم حيث توافد المئات منهم على الحدائق للاحتفال وأطلقت بعض السيدات أثناء تواجدهن بالحديقة الزغاريد فرحا . فيما شهدت البوابات الرئيسية للحدائق تشديدات أمنية مكثفة من الشرطة .

وكانت جميع الحدائق العامة بمحافظة أسيوط قد فتحت ابوابها منذ الصباح الباكر للمواطنين للدخول بالمجان وأكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط استعداد المحافظة لاستقبال المحتفلين بعيد شم النسيم من خلال منح تعليماته بفتح جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان وتنظيم مشروع العبارات التابع للمحافظة رحلات نيلية للاستمتاع بالعيد وشدد على أهمية تسيير حملات منتظمة ومكثفة من والطب البيطري للتأكد من سلامة الغذاء والأسماك بالإضافة لتواجد جميع المسئولين أثناء الاحتفال في مواقع عملهم وخاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات والوحدات الصحية لضمان سلامة جميع المرافق وإيصالها للمواطنين.

وقال مجدي سليم سكرتير عام المحافظة انه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طواريء خلال يوم الاحتفال والتنبيه على مسئولي حماية البيئة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات.

وأشار مدير الطب البيطري إلى رفع حالة الاستعداد في جميع الإدارات البيطرية وتكثيف الحملات بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة الأسماك الطازجة والمملحة والفسيخ ومحال بيع وعرض اللحوم.

وأكد الدكتور أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمراكز الطبية واستدعاء الأطقم الطبية استعداداً لأي إصابات وتواجد سيارات الإسعاف وتوفير الأدوية اللازمة للطواريء بكافة الوحدات الصحية.

ومن ناحية أخرى نوه صالح عبد الله وكيل وزارة التموين عن قيام أجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمرور اليومي على الأسواق وأخذ عينات من محال الأسماك والرنجة للتأكد من سلامتها.

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