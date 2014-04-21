القبض على أحد المتهمين بمحاولة اغتصاب طفلة في الدقهلية‎

ألقت مديرية أمن الدقهلية القبض على أحد المتهمين بمحاولة خطف واغتصاب طفلة تدعى “هاجر ” 8 سنوات.

تلقى اللواء حسن عبد الحى مدير امن الدقهلية اخطارا من العميد السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية ببلاغ لمركز شرطة المنصورة من سماح عبد السلام على حسن – 34سنة – ربة منزل – مقيمة بناحية أويش الحجر – دائرة المركز بأنه أثناء عودة نجلتها هاجر الدرينى محمد 8 سنوات – تلميذة – من المدرسة الكائنة بذات الناحية قام مجهولون بإصطحابها داخل توك توك بغرض توصيلها للمنزل إلا أنها فوجئت بقيامهم بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها والشروع فى التعدى عليها جنسياً ، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك لقيامها بالإستغاثة بالمارة – حيث قاموا بإنزالها – وفروا هاربين بالتوك توك .

بإجراء التحريات السرية حول الواقعة أسفرت على أنه من ضمن مرتكبى الواقعة عصام عطية فاروق القطب – شهرته صاصا – 22سنة – عاطل – وآخرين – جميعهم يقيمون بذات الناحية .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع هاربان ، وورد التقرير الطبى للطفلة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة يفيد وجود بعض الكدمات بالظهر ولا توجد آثار تعدى جنسى عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12605 جنح مركز شرطة المنصورة لسنة 2014م.