بالصور : ضبط مصنع ومخزن مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير مرخصين بسوهاج‎

تمكنت مباحث التموين بسوهاج من ضبط شخص يدير مصنع ايس كريم بدون ترخيص مستخدماً فى ذلك مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، و امين مخزن يدير مخزن بدون ترخيص وبحوزته مواد غير صالحة للاستخدام الادمي .

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقي اخطاراً بورود معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام رماني جيد شاكر جاد بإدارة مصنع آيس كريم بدون ترخيص واستخدام مواد مجهولة المصدر في عملية التصنيع وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية بدائرة قسم ثان سوهاج بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة فـي هذا الشأن محققاً من وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات قامت مأموريـة من ضباط إدارة مباحث التموين وإدارة البحث الجنائي بالتنسيق وتفتيش الأغذية بسوهاج استهدفت المذكور حيث تم ضبط : ["2800" قطعة نانسش ستيك – "1456" قطعة دولسي ميلانو – "11000" كوب مثلجات الباشا – "5000" بسكوته – "260 " كيس بامية – "11" كيس كبده - "144" كيس أفخاذ دجاج مجمده - "10" كجم سمك - " 5000" غطاء ورقي آيس كريم – "4000" علبة مثلجات آيس ستون - "1000" قرطاس ورق فارغ – "200" كجم سكر – "150" كجم مستحلب آيس كريم – "50" لتر جوز هند - "150" كجم أكياس - "200" قفص بلاستيك فارغ - "5" ماكينة تصنيع - "54" دجاجة مجمدة منتهية الصلاحية ] .

كما تم ضبط وليد طلعت أحمد أحمد -40 سنة- أمين مخزن لبيع المواد الغذائية لحيازته مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإدارة مخزن بدون ترخيص وتم ضبط [" 2151" قطعة شيكولاته مختلفة الأحجام والأنواع ] .

وبمواجهة المتهمين إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح ، تم التحفظ علي المضبوطات ،و تحرر عن ذلك المحضرين رقمي 3012 ، 3013 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .