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مصر تشارك في معرض ” تجهيزات الفنادق” بالسعودية

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مصر تشارك في معرض ” تجهيزات الفنادق” بالسعودية مصر تشارك في معرض ” تجهيزات الفنادق” بالسعودية

تشارك بجناح رسمي في فعاليات معرض “تجهيزات الفنادق”، الذي ينطلق غدا الثلاثاء ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.
> ينظم المشاركة المصرية في المعرض كل من “الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات” و”المجلس التصديري للأثاث” و”المجلس التصديري للمفروشات المنزلية”، وذلك بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة. ويضم الجناح 8 من كبرى الشركات المصرية في مجال تصنيع وتصدير الأثاث والانتيكات ومنسوجات الأثاث المنزلي والستائر والسجاد اليدوي والفرش والوسائد والمناشف والشراشف.
> وأوضح الوزير المفوض عبد الستار الصاوي، القنصل التجاري في جدة أن المشاركة المصرية في هذا المعرض الهام تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية الشقيقة، ودعما للجهود المبذولة من الجهات المصرية لتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية، بمايساهم في زيادة حركة التبادل السلعي، وتنامي حجم التدفقات الاستثمارية بين البلدين.
> وأضاف أن هذه المشاركة تعكس كذلك الحرص المصري على استمرارية التواجد في السوق السعودي وزيادة صادراتها من هذه المنتجات، بما يتناسب مع حجم واردات السوق السعودي، وكذا القدرات الإنتاجية لمصر في هذا المجال، حيث تتمتع بأسعار تنافسية ومطابقة للمواصفات العالمية، فضلا عن تناسبها مع ذوق المستهلك السعودي.
> تجدر الإشارة إلى تنامي حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال الأعوام الأخيرة، ليصل إلى ذروته في عام 2012، مسجلا ما يقرب من 4.8 مليار دولار.

أ ش أ

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