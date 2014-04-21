القناص يضبط خلال 3 أشهر 15 ألف مركبة متجاوزة السرعة

بلغ عدد مخالفات تجاوز السرعات المقررة المرصودة بواسطة الرادار القناص على الطرق الداخلية والخارجية بإمارة ابوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 15344 مخالفة وذلك في إطار استراتيجية شاملة للضبط المروري تهدف للحد من كافة المخالفات الخطرة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث الجسيمة وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وقال العقيد حمد مبارك بن عثعيث العامري مدير إدارة مرور العاصمة في تصريح لـ(البيان) إنه تم تكثيف الرقابة المرورية على كافة الطرق الداخلية والخارجية بابوظبي من خلال الدوريات المرورية ودوريات مباحث المرور المزودة بالرادار القناص للحد من مخالفات تجاوز السرعة المقررة وذلك باعتبارها من الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية وشكلت نحو 17% من الأسباب التي أدت إلى وقوعها خلال الفترة الماضية.

خطة توعوية

وأفاد العامري بأن المديرية وفي إطار خطة التوعية لعام 2014 أطلقت حملة توعوية شاملة لرفع الثقافة المرورية بخطورة تجاوز السرعات المقررة على الطرق تستهدف السائقين عموما وسائقي مركبات الأجرة وسائقي حافلات نقل العمال والسائقين في شركات القطاع الخاص وحثهم على الالتزام بقانون السير والمرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق الداخلية والخارجية والموضحة على اللوحات الإرشادية على تلك الطرق.

`شراكة مجتمعية

ودعا كافة شرائح المجتمع في إطار الشراكة المجتمعية برفع وعي أبنائهم وتحذيرهم من المخاطر التي يمكن أن تحدث نتيجة لقيادتهم المركبات بسرعات زائدة مما يعرضهم لوقوع الحوادث المرورية الجسيمة التي ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

قانون المرور

وقال ان المديرية لا يسعدها تحرير المخالفات على السائقين وإنما تهدف من تلك العقوبات إلى تنبيههم للحفاظ على سلامتهم لافتا إلى أن قانون المرور نص على المخالفات التالية لتجاوز السرعات وهي: تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كيلو /ساعة ألف درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة شهر، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 كيلو /ساعة الغرامة 900 درهم و6 نقاط.

وينص القانون على ان تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 50 كيلو /ساعة مخالفتها غرامة 800 درهم، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 40 كيلو /ساعة مخالفتها غرامة مالية 700 درهم، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 30 كيلو/ساعة 600 درهم، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 كيلو /ساعة الغرامة المالية 500 درهم، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 10 كيلو /ساعة مخالفتها 400 درهم.