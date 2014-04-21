برنامج زايد للإسكان يطرح مناقصة مجمع عجمان نهاية يونيو

كشفت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج زايد للإسكان لـ"البيان" أن مشروع مجمع عجمان السكني تم ترسيته على الاستشاري، ويتضمن بناء 307 مساكن في منطقة "الرقايب 2 " في عجمان بتكلفة اجمالية قدرها 350 مليون درهم، مشيرة إلى أن البرنامج سيطرح في نهاية يونيو المقبل مناقصة المقاول، فيما ستبدأ العمليات الانشائية في المشروع خلال الربع الرابع من العام الجاري وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهراً.

وأوضحت أن المجمع يتضمن أربعة نماذج سكنية هي: زفير 7 وياقوت 7 وزمرد 3 وزمرد 6، وتتألف المساكن من غرفتين نون وثلاث غرف واربع غرف وخمس غرف، حيث تم مراعاة عدد الغرف وفقا لاحتياجات المستفيدين المختلفة، وجميع تصاميم المساكن قابلة للتوسعات المستقبلية أفقيا وعمودياً.

ولفت إلى أن تصميم المشروع تم بالتعاون مع بين دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وبرنامج زايد للإسكان والتنسيق حول المرافق الخدمية والشوارع، وتم فيه مراعاة الجانب الاجتماعي.

أهداف

وقالت يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع سكني صديق للبيئة ذي وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين وتشجعهم على اتباع نمط حياة أكثر استدامة، وتم فيه تطبيقات خضراء، حيث تم وضع المعايير البيئية والتصميمية للمشروع استنادا إلى المعايير الدولية والمحلية لتطبيقات الاستدامة، وتم دراسة العديد من الأنظمة والمواد البيئية التي تعتمد على مصدر الطاقة المتجددة وإعادة التدوير والاستخدام وتقليل مصروفات الطاقة ومن ثم اختيار الملائم منها للمشروع ليتم تنفيذه على الوحدات السكنية في المجمع.

ولفت إلى أن هذه الأنظمة تندرج تحت أربعة بنود رئيسية وهي: أنظمة لتقليل استهلاك الطاقة، وأنظمة لتقليل الكسب الحراري، وأنظمة لتقليل استهلاك المياه، إلى جانب مواد صديقة للبيئة.

احتياجات

وأوضحت الفندي أن تصميم نماذج الوحدات السكنية الملائمة والمناسبة لنمط المعيشة ولاحتياجات المستخدمين يعد من أهم العوامل المؤثرة على راحة المواطنين وعلى أسلوب حياتهم، وإن الهدف الأساسي من تصميم نماذج الوحدات السكنية هو خلق جو من الراحة وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية الحالية والمستقبلية مع توفير نماذج مختلفة تناسب فئات المجتمع المتنوعة وتمنحهم السكن الذي يعطيهم الإحساس بالانتماء والأمان.

إضافة إلى ذلك فإن مراعاة جوانب الاستدامة في التصميم تشكل الجزء الأكبر من سياستنا لعام 2014 تماشيا مع توجه الدولة في استراتيجيتها البيئية لعام 2021 وتحقيقاً لذلك فقد قمنا باستحداث معايير تصميم نماذج الوحدات السكنية أكثر استدامة، كما أنه مع التطور السريع للمجتمع والأسرة الإماراتية، تطورت احتياجات الأفراد وأصبحت الحاجة كبيرة إلى مساكن تلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، لذا حرص برنامج الشيخ زايد للإسكان على دراسة متطلبات واحتياجات الأسر المواطنة ثم عكس ذلك من خلال تصاميم نماذج الوحدات السكنية لتتناسب مع حجم الأسر والتغيرات المختلفة التي طرأت عليها.

كما جاءت النماذج لتعبر عن ذلك من حيث عدد الغرف التي تراوحت بين غرفتي نوم وخمس غرف نوم مع إمكانية التوسع المستقبلي، سواء رأسيا أو أفقيا للمسكن لتلبية احتياجات الأسرة.

نماذج

قالت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج زايد للإسكان جاء اختيار أسماء النماذج ليرتبط بأسماء الأحجار الكريمة ليعبر عن القيمة العالية لكل مسكن، وإن تنوع النماذج المقدمة يعطي فرصة أكبر لجميع المستفيدين للاختيار بين ما يناسب احتياجاتهم وإمكاناتهم في تنفيذ المسكن. وهذا الجهد ما هو إلا لبنة من لبنات بناء هذا المجتمع وتحقيق الاستدامة التي تسعى لها حكومة الإمارات وتوفير العيش الرغيد لمواطنيها.