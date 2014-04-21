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"نجدة القاهرة": نتلقى "معاكسات" كثيرة وتصلنا 12 ألف مكالمة يوميا

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"نجدة القاهرة": نتلقى "معاكسات" كثيرة وتصلنا 12 ألف مكالمة يوميا "نجدة القاهرة": نتلقى "معاكسات" كثيرة وتصلنا 12 ألف مكالمة يوميا

قال اللواء عادل الزنكلونى مدير عمليات نجدة القاهرة إن العاملين يتلقون "معاكسات" كثيرا خلال الخط الساخن 122، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لكنها قلت فى الآونة الأخيرة، مضيفا: "نستقبل 12 ألف مكالمة على مستوى اليوم الواحد"، كما تستقبل النجدة ما يقرب من 1200 بلاغ يوميا.

وأضاف الزنكلونى أثناء حديثه لبرنامج 30/25 مع الإعلامى إبراهيم عيسى على قناة أون تى فى، أنه يتم التعامل مع جميع البلاغات بجدية، وتتخذ الإجراءات القانونية حيالها، مشيرا إلى أن أغلب البلاغات التى تصل إليهم فى الفترة الأخيرة هى عن المفرقعات، ويتم التعامل معها فى البداية على اعتبار أنه بلاغ إيجابى، إلى أن يتم التحقق من أنه إيجابى أو سلبى.

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