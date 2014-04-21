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وكيل وزارة الأوقاف: ما حدث من "حسين يعقوب" وأتباعه ليس بجديد عليهم

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وكيل وزارة الأوقاف: ما حدث من "حسين يعقوب" وأتباعه ليس بجديد عليهم وكيل وزارة الأوقاف: ما حدث من "حسين يعقوب" وأتباعه ليس بجديد عليهم

قال الشيخ صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف، بعد اعتلاء الشيخ محمد حسين يعقوب وأتباعه منبر المسجد، إن ما حدث ليس بجديد على التيار السلفى أو المنتمين للتيار المتشدد من أصحاب الأفكار المتشددة من الجماعات المتطرفة، والذين مزقوا بإرادة الله وأصبحوا فى كل واد.

وأضاف "عبادة" فى مداخلةٍ هاتفية لبرنامج "السادة المحترمون" مع الإعلامى يوسف الحسينى أن أتباع هؤلاء كما يظهر يوما تلو الآخر على موائد إراقة الدماء أو التضليل والكذب أو التشنيع سواء كان بمنع أئمة المساجد وعلماء الدين الإسلامى من ارتقاء المساجد من أجل تهدئة الموقف وإظهار الحقيقة الوسطية للدين الإسلامى.

وأوضح "عبادة" أن وزارة الأوقاف اتخذت الإجراء القانونى لتؤكد للجميع أنها ليست صاحبة فكر متشدد وأن علماءها وخطباءها ليسوا بلطجية وأن الوزارة اتخذت الإجراء القانونى وبالقانون سيحاسب هذا الشيخ وأتباعه لإهانته المساجد فى هذا اليوم.

ومن جانبه، قال الإعلامى يوسف الحسينى "نؤيد التعامل القانونى الصارم والضرب بيدٍ من حديد على كل من يغتصب المنابر، ويمنع المسلمين من ارتياد مساجدهم".

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