بالصور.. طلاب "تجارة القاهرة" يحتفلون بيوم اليتيم فى نادى الترسانة

نظم اليوم النشاط الطلابى "tshanj" بكلية تجارة إنجليزى بجامعة القاهرة، احتفالية بيوم اليتيم فى نادى الترسانة، لإدخال البهجة والسعادة لى قلوب الأطفال اليتامى ونشر الأمل فى نفوسهم، حيث قضى الأطفال اليوم فى الهواء الطلق، وسط سعادة عارمة بالرقص والغناء والرسم والتلوين وعرض للعرائس.

ويهدف نشاط tshanj لنشر فكره التغير المجتمعى نظرًا لازدياد الانحرافات فى المجتمع، وذلك عن طريق إقامة أحداث وحملات توعية، حيث يعمل النشاط على سد الفجوة بين الحياة الأكاديمية والحياة العملية ويستعد الفريق لعقد مؤتمر، حيث يطبق فيه المتدربون ما تم شرحه فى الكورسات المجانية بطريقة عملية ويحصل المتدربون فى النهاية على شهادة معتمدة.