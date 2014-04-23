حزب نصر بلادى : يحذر سماسرة السياسة من أستغلال حادثة الخصوص في أشعال الفتنه وأثارة النعرات الطائفيه

القاهرة : وليد سلام

أدان حزب نصر بلادى حادث الخصوص الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح أمس، وراح ضحيته شخص وأصيب آخرون.

وأكد الكاتب السياسى محمد أبوالفضل عضو الهيئة العليا للحزب "أن الاحداث التي وقعت في الخصوص لا يمكن أن تعبر أبداً عن وجود فتنه طائفيه بين المسلمين والمسيحيين بالمنطقه فجميعهم يعيشون منذ زمن بعيد في سلام وتربطهم علاقات طيبه".

واشار أبوالفضل مؤكدا على " لابد ان يتوخي أبناء الخصوص الحذر ويبتعدوا عن أسباب أثارة الفتنة كما حدث بأسوان التي يمكن ان يستغلها البعض في هذه الاوقات الحرجه التي تعيشها مصرنا الحبيبه لتأجيج الفتنه وبث السم لأفساد الوحدة الوطنية لتحقيق اغراض دنيئه وحذر من الخبثاء المتكسبين من الفوضى الذين ويثيرون الضغائن بين أبناء مصر بالباطل بهدف شق الصف واثاره النعرات الطائفيه".

واشاد أبوالفضل ، فى بيان له اليوم، بالدور الذي لعبته القوات المسلحة ورجال الشرطة و التي تدخلت في الوقت المناسب وسيطرت علي الأحداث التي وقعت أمس بين المواطنين بسبب اسبقية المرور بسياره واستطاعت السيطره علي الموقف؛ وطالب أبوالفضل فى بيانه وزارة الداخليه بسرعه ضبط المتورطين حتي لا تتسع دائرة العنف بين الاهالي

شبكةعيونالإخبارية

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