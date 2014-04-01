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بالصور.. ندوة عن مشكلة أطفال الشوارع بكلية اقتصاد القاهرة

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نظم نموذج المرصد القومى لحقوق الطفل "سينكرو" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ندوة تحت اسم "عشانهم" بالكلية، تحت إشراف الدكتورة هبة رءوف، أستاذ العلوم السياسية بالكلية، وذلك فى إطار حملة التوعية التى يقوم بها النموذج لتوعية طلاب الجامعة بعدد من القضايا أهمها، مشكلة أطفال الشوارع "من هم وما سبب وجودهم فى الشارع، وما المخاطر التى تواجههم، ودورهم فى المجتمع وما هو دور االمجتمع نحوهم وكيفيه حل المشكلة بشكل صحيح من خلال مشروع "تنوير".

وتضمنت الندوة مشاركة أطفال متحدى الإعاقه الذهنية "ما المعوقات التى تواجههم، ونظرت المجتمع نحوهم وهل توفر الدولة الأسباب الأساسية للمعيشة بشكل صحيح"، وكذلك العنف فى المدارس والدور الذى يلعبه التعليم البديل نبذ العنف وأيضا المشاكل التى تواجه التعليم.

وقال محمد طه، رئيس النموذج، إن المرصد يضم أكثر من 350 طالب من الجامعات المختلفة الحكومية وغير الحكومية، ويعمل بشكل أساسى على توعية شباب الجامعى بقضية أطفال الشوارع وأسباب تسربهم من التعليم والعنف الذى يتعرضون له ولذلك قام المشاركون فى النموذج بعمل عدة جولات فى المدارس المختلفة لنشر الفكرة.

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