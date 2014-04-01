"الزراعة": ارتفاع مساحات زراعة القطن لــ40 ألف فدان الموسم الجديد

كشف تقرير صادر عن مديريات الزراعة التابعة لوزارة الزراعة، أن إجمالى مساحات زراعة القطن الموسم الصيفى الجديد بلغت 40 ألف فدان بمختلف المحافظات بالوجه البحرى والقبلى للوصول إلى المستهدف زراعته 368 ألف فدان، وجارى رمى البذرة.

وقال حمدى العاصى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لــ"اليوم السابع "، أن بداية زراعة القطن مبشرة الموسم الجديد للوصول إلى المستهدف، مؤكدا أن آخر تقرير صادر عن المديريات الزراعية يوضح ارتفاع المساحات المنزرعة قطن الموسم الجديد لــ 40ألفا، حيث احتلت محافظة الفيوم المرتبة الأولى فى الزراعة، مؤكد أنه تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة للمساحات المتوقعة زراعتها الموسم الصيفى الجديد وهى 368 ألف فدان بمختلف المحافظات .

وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ، أن مصر تتميز بالقطن طويل التيلة وقصير التيلة ولابد من وقفة لإحياء القطن مرة أخرى وعودته لعرشه وزيادة المساحات المنزرعة ، مضيفا ان "الوزارة" ، تعقد لقاءات وندوات إرشادية مع كبار تجار القطن والمزارعين بمختلف المحافظات وخاصة فى المناطق التى تزرع قطن لحل جميع المشاكل التى تعترضهم وحث المزارعين على زيادة المساحة المنزرعة وعمل حملات إرشادية ، ولقاءات مع شعبة تجارة القطن واتحاد مصدرى الأقطان ، لبحث مشاكل تسويق الأقطان.