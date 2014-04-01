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بالصور.. أول مصرى بأمريكا يحرر توكيلاً للسيسى

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حرر أول مصرى بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الثلاثاء، بسفارة واشنطن أول توكيل رسمى لترشيح المشير "عبد الفتاح السيسى" لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن السيسى هو الأنسب لقيادة البلاد خلال المرحلة الراهنة لتحقيق الاستقرار، كما أنه يمتلك إمكانيات جيدة لإدارة بلد كبير مثل .

وقال "بيتر رزق الله" لــ"اليوم السابع"، إنه سعيد بأن يكون أول مصرى بالولايات المتحدة يحرر توكيلا للسيسى، وأنه حريص على المشاركة فى الانتخابات بشكل فعال فى الولايات المتحدة، واستطرد "يجب على المصريين بالخارج والداخل أن يكونوا على قلب رجل واحد".

وأوضح "بيتر" أن المشير "عبد الفتاح السيسى" سوف يكمل عدد التوكيلات المطلوبة فى أقل من يومين لما يتمتع به من حب واقتناع الملايين بأسلوبه، وأنه الشخص المناسب لرئاسة مصر.

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