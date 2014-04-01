وزارة الزراعة: نصف مليار جنيه دفعة أولى لاستلام القمح من المزارعين

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من وضع ضوابط استلام القمح من المزارعين، بالتنسيق مع وزارات التموين والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية والمالية وفقا للسعر المعلن الذى يتراوح بين 410 و420 جنيها للأردب (حسب درجة الجودة).

وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أيمن فريد أبوحديد، عن تخصيص نصف مليار جنيه دفعة أولى لشراء القمح من الفلاحين من خلال ألف و225 فرعا بالمحافظات، اعتبارا من 15 أبريل الجارى لصالح هيئة السلع التموينية.

وكشف تقرير رسمى صدر اليوم الثلاثاء، عن قرب تعاقد حوالى 60 ألف مزارع قمح على مستوى الجمهورية على توريد محصولهم للحكومة وفقا للسعر المعلن، بعد انتهاء الحكومة من وضع ضوابط استلام القمح من المزارعين، والمقرر أن يبدأ قريبا، بمشاركة وزارات الزراعة والتموين والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية والمالية.

وأوضح التقرير أنه تم إعداد المخازن والشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، والجمعيات التعاونية الزراعية، لاستلام المحصول من المزارعين، وتسلم البنك الزراعى مبلغ 500 مليون جنيه دفعة أولى لشراء القمح من الفلاحين.

ولفت إلى أن الضوابط المعلنة من قبل الحكومة تتضمن تحديد سعر شراء القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للقرار الحكومى الذى حدد مبلغ 410 جنيهات للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيها للأردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراطا، و420 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.