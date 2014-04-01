السبت.. عمومية طارئة للمعلمين تناقش الكادر ورفع المعاش وصندوق الزمالة

وافق مجلس النقابة العامة للمهن التعليمية، على عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة، بناء على الطلب المقدم من أكثر من 150 عضوًا بالجمعية العمومية، يوم السبت الموافق 5 إبريل الجارى، الساعة 11 صباحًا بمقر النقابة العامة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة الإجراءات القضائية والقانونية تجاه الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة العامة للمهن التعليمية، ومناقشة وضع مشروع كادر حقيقى للمعلمين، وتفعيل قرار الجمعية العمومية السابقة بزيادة صندوق الزمالة إلى 20 ألف جنيه، بجانب الإجراءات المتخذة لتثبيت المتعاقدين وإعادة تكليف خريجى كليات التربية، فضلاً عن بحث المعوقات وسرعة إنهاء المشكلات التى واجهت عددًا من الفرعيات واللجان النقابية، أثناء إجراء انتخابات التجديد النصفى فبراير الماضى، من خلال مخاطبة الجهات والوزارات المعنية، لاستكمال الانتخابات وفقًا لقانون النقابة.

كما تضمن جدول الأعمال ضرورة مناقشة الإجراءات القانونية، التى ستتخذها النقابة حيال الحكم الصادر بإعدام 58 معلمًا بالمنيا على رأسهم نقيب معلمى المنيا.

وكذلك مناقشة زيادة معاش النقابة من 120 إلى 150 جنيهًا، ومناقشة ملف المعتقلين والذين وصل عددهم إلى أكثر من 1600 معلم وشهداء الأحداث من المعلمين، الذى بلغ عددهم 150 معلمًا.