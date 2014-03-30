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بالصور.. الزميل محمد ثروت يحاضر فى جامعة سيناء عن الخبر الصحفى

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أقامت كلية تكنولوجيا الإعلام بجامعة سيناء، ورشة عمل بعنوان "الاتجاهات الحديثة فى كتابة الخبر الصحفى وصحافة الفيديو"، حاضر فيها الزميل محمد ثروت، المستشار الإعلامى بمجلس النواب البحرينى، عن أسس كتابة الخبر والأساليب المختلفة من هرم مقلوب، ونمط الكأس.

وشرح ثروت عدة تجارب عملية فى كتابة الأخبار والصياغة التحريرية، تطبيقاً على المواقع الإلكترونية، بينما تحدث الزميل محمد فهيم عبد الغفار، عن التجربة العملية فى صحافة الفيديو، ومن جانبه أكد الدكتور أسامة كامل راتب، نائب رئيس الجامعة، عن أهمية التدريب العملى فى خلق كوادر صحفية متميزة, مشيدا بجهود الزميل محمد ثروت، فى تطوير الأداء الإعلامى لطلاب جامعة سيناء، وأهداه درع الجامعة.

وحضر الورشة كل من الدكتورة سهام نصار، عميد كلية تكنولوجيا الإعلام، والدكتور خالد مسعد، عميد قسم الصحافة.

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