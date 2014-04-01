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عاجل : بالأسماء انتخابات المكتب السياسي لحزب الكرامة انتهت منذ قليل

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عاجل : بالأسماء انتخابات المكتب السياسي لحزب الكرامة انتهت منذ قليل عاجل : بالأسماء انتخابات المكتب السياسي لحزب الكرامة انتهت منذ قليل


كتب / اكرم هلال
انتهت منذ فليل انتخابات المكتب السياسي لحزب الكرا مه
بمقر الحزب بالدقي  والتي استمرت من الثانية ظهرا الى الثامنة
بحضور 116 عضوا بالهيئة العليا من اصل 120
وقال عادل صدقي عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة للتحالف ان الانتخابات اسفرت عن النتائج التالية
انتخاب الساده الأتية اسماؤهم
رئيس الحزب   م محمد سامى
واربعه نواب
نائب رئيس الحزب للشئون السياسية
سيد غطاس
نائب رئيس الحزب الموارد والتنمية
رمضان خليل
نائب رئيس الحزب الشئون الاجتماعية
وفاء المصري
نائب رئيس الحزب الشئون الحزبية
نادر العريان
كذلك اختير
امين العام
د محمد بسيوني
امين التنظيم
م عبد العزيز الحسيني
امين التثقيف د محمد سعيد ادريس
امين امانه لعمال والمهنيين مصطفى الشطبى
امين امانه الشباب عبد العزيز الفضالي
امين امانه العمل الجبهوى ايهاب سلامه
امين امانه الشئون العربية  مجدى عيشي
امين الاعلام طارق السعيد
امين امانه المالية مصطفى الكيلانى
العمل الجماهيري - اعادة ما بين ا : محمد سليمان و ا :محمد بيومي

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