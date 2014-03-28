المجلس الأعلى للصحافة ينعى الزميلة «ميادة أشرف»

نعى أسامة أيوب وكيل المجلس الأعلى للصحافة الصحفية الشابة ميادة أشرف المحررة بجريدة الدستور التى استشهدت اثناء تأدية عملها بمنطقة عين شمس شرق القاهرة .

وأدان أيوب فى بيان له باسم المجلس مقتل الصحفية على أيدى تنظيم الجماعة الإرهابية فى المصادمات التى جرت اليوم مع أهالى المنطقة ورجال الشرطة مدينا فى الوقت نفسه ما اسفرت عنه المصادمات من مقتل ثلاثة اخرين بينهم سيدة قبطية .

وتابع وكيل المجلس ان المجلس يستنكر استمرار مثل هذه المسيرات والاعمال التخريبية التى تقوم بها الجماعة الإرهابية مستهدفه نشر الفوضى والتخريبية فى ربوع الوطن فى الوقت الذى تقف فيه مصر على أعتاب الاستحقاق الثانى من خريطة المستقبل بعد ثورة 30 يونيو .

أ ش أ