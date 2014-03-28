البيت الأبيض: مباحثات الرياض تناولت الأزمة السورية والسلاح النووي الإيراني

قال البيت الأبيض إن مباحثات الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز اليوم “الجمعه” في الرياض تناولت عددا من القضايا الثنائية والإقليمية المهمة من بينها الأزمة السورية وسبل منع امتلاك إيران لسلاح نووي بالاضافة إلي وسائل محاربة التطرف ودعم مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان أصدره، أن الرئيس أوباما أكد على المكانة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات القوية التي تربط واشنطن بالمملكة العربية السعودية والممتدة منذ ثمانين عاما.

وأشار البيان إلى أن المملكة تعتبر شريكا قويا في محاربة التطرف خاصة تنظيم القاعدة.

وكان بن رودس نائب مستشارة الامن القومي الامريكية قد صرح اليوم بأن التنسيق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية بشأن ملف الأزمة السورية خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات للمعارضة السورية قد تحسن.

أ ش أ