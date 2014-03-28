عمليات بغداد: مقتل إرهابيين اثنين وتفجير سيارتهما في أحد الأكمنة جنوب العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة عن مقتل إرهابيين اثنين وتفجير سيارتهما في أحد الأكمنة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن، إن قوة من الفوج الأول في اللواء الخامس والعشرين ضمن الفرقة السابعة عشر ومن خلال أحد الأكمنة قامت بقتل اثنين من العناصر الإرهابية، كما فجرت السيارة المفخخة التي كانا يستقلاها في ناحية اللطيفية جنوبي العاصمة بغداد.

وأضاف معن، أن القوة طوقت مكان الحادث، ونقلت جثتي القتيلين إلى دائرة الكب الشرعي.

وتشهد العاصمة بغداد أعمال عنف بشكل شبه يومي بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية مما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

أ ش أ