كهربا: التجديد مع لوزيرن سبب الأزمة.. وأملك عروضا أخرى في سويسرا

قال محمود عبد المنعم "كهربا" اللاعب المصري الدولي إنه سيعود لإنبي بعد قرار لوزيرن السويسري بفسخ عقده، مؤكدا "أملك العديد من العروض الأوروبية".

وكان لوزيرن قد أعلن عبر موقعه الالكتروني اليوم الجمعة قراره بفسخ عقده مع كهربا، بسبب "عدة حوادث غير محترمة" من اللاعب مع زملائه ومدربه والمسؤولين في النادي.

وعقب كهربا لـFilGoal.com "لم تحدث أي مشاكل من جانبي مع مسؤولي لوزيرن".

وأفصح "بدأت معاملة لوزين تتغير معي منذ رفضت التجديد للنادي.. من وقتها وبدأت أجلس على مقاعد البدلاء مثلا".

كهربا سجل 7 أهداف لصالح لوزيرن في 12 مباراة خاضها مع الفريق الذي يحتل المركز الخامس في جدول الدوري السويسري.

وأردف "كانت هناك محاولات للضغط علي للتجديد".

وتابع "عموما سأعود إلى إنبي، وفي الصيف سأفاضل بين العروض العديدة التي أملكها من أندية سويسرية".

من جانبه، صرح يحيى علي وكيل اللاعب لـFilGoal.com "نحن من طلب فسخ العقد وليس لوزيرن".

وأضاف "هناك أسباب لا نرغب في الإفصاح عنها حاليا أدت إلى ما حدث".