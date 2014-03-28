أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كهربا: التجديد مع لوزيرن سبب الأزمة.. وأملك عروضا أخرى في سويسرا

Google+ Print
كهربا: التجديد مع لوزيرن سبب الأزمة.. وأملك عروضا أخرى في سويسرا كهربا: التجديد مع لوزيرن سبب الأزمة.. وأملك عروضا أخرى في سويسرا

قال محمود عبد المنعم "كهربا" اللاعب المصري الدولي إنه سيعود لإنبي بعد قرار لوزيرن السويسري بفسخ عقده، مؤكدا "أملك العديد من العروض الأوروبية".

وكان لوزيرن قد أعلن عبر موقعه الالكتروني اليوم الجمعة قراره بفسخ عقده مع كهربا، بسبب "عدة غير محترمة" من اللاعب مع زملائه ومدربه والمسؤولين في النادي.

وعقب كهربا لـFilGoal.com "لم تحدث أي مشاكل من جانبي مع مسؤولي لوزيرن".

وأفصح "بدأت معاملة لوزين تتغير معي منذ رفضت التجديد للنادي.. من وقتها وبدأت أجلس على مقاعد البدلاء مثلا".

كهربا سجل 7 أهداف لصالح لوزيرن في 12 مباراة خاضها مع الفريق الذي يحتل المركز الخامس في جدول الدوري السويسري.

وأردف "كانت هناك محاولات للضغط علي للتجديد".

وتابع "عموما سأعود إلى إنبي، وفي الصيف سأفاضل بين العروض العديدة التي أملكها من أندية سويسرية".

من جانبه، صرح يحيى علي وكيل اللاعب لـFilGoal.com "نحن من طلب فسخ العقد وليس لوزيرن".

وأضاف "هناك أسباب لا نرغب في الإفصاح عنها حاليا أدت إلى ما حدث".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع