أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حسن حمدي والخطيب يودعان لاعبي الأهلي بطلب إفريقيا

Google+ Print
حسن حمدي والخطيب يودعان لاعبي الأهلي بطلب إفريقيا حسن حمدي والخطيب يودعان لاعبي الأهلي بطلب إفريقيا

حرص حسن حمدي رئيس النادي الأهلي ونائبه محمود الخطيب على الاجتماع بلاعبي الفريق الأحمر صباح اليوم الجمعة.

حمدي والخطيب ينهيان مدة قيادتهما للقلعة الحمراء اليوم، إذ ينتخب النادي الأهلي مجلس إدارة جديد الجمعة.

ولذلك اهتم حمدي بتوديع لاعبي الأهلي، وزارهم في معسكرهم حيث يستعدون لمباراة أهلي بني غازي الليبي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ووجه حمدي والخطيب الشكر للاعبي الفريق الأحمر، وأثنى على الإنجازات التي زينت مسيرة النادي والمجلس واللاعبين.

وطلب حمدي والخطيب من اللاعبين التركيز في مباراة أهلي بني غازي وتعويض خسارة لقاء الذهاب بهدف من دون رد.

وأفصح حمدي للاعبي الأهلي "دائما كنتم لا تهتمون إلا بالفوز والملعب، وأتمنى أن تكونوا في قمة تركيزكم في إفريقيا حتى يواصل الفريق إنجازاته وألا يتشتت انتباهكم بأي أمور إدارية".

وأكد حمدي أمنيته في أن يودع لاعبي الأهلي بانتصار إفريقي، ما أشعل حماس الفريق الأحمر قبل مباراته المرتقبة يوم السبت على ملعب الدفاع الجوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع