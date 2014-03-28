حسن حمدي والخطيب يودعان لاعبي الأهلي بطلب إفريقيا

حرص حسن حمدي رئيس النادي الأهلي ونائبه محمود الخطيب على الاجتماع بلاعبي الفريق الأحمر صباح اليوم الجمعة.

حمدي والخطيب ينهيان مدة قيادتهما للقلعة الحمراء اليوم، إذ ينتخب النادي الأهلي مجلس إدارة جديد الجمعة.

ولذلك اهتم حمدي بتوديع لاعبي الأهلي، وزارهم في معسكرهم حيث يستعدون لمباراة أهلي بني غازي الليبي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ووجه حمدي والخطيب الشكر للاعبي الفريق الأحمر، وأثنى على الإنجازات التي زينت مسيرة النادي والمجلس واللاعبين.

وطلب حمدي والخطيب من اللاعبين التركيز في مباراة أهلي بني غازي وتعويض خسارة لقاء الذهاب بهدف من دون رد.

وأفصح حمدي للاعبي الأهلي "دائما كنتم لا تهتمون إلا بالفوز والملعب، وأتمنى أن تكونوا في قمة تركيزكم في إفريقيا حتى يواصل الفريق إنجازاته وألا يتشتت انتباهكم بأي أمور إدارية".

وأكد حمدي أمنيته في أن يودع لاعبي الأهلي بانتصار إفريقي، ما أشعل حماس الفريق الأحمر قبل مباراته المرتقبة يوم السبت على ملعب الدفاع الجوي.