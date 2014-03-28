تنصيب أول امراة بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط

شهدت الكنيسة الإنجيلية الثانية بمحافظة أسيوط ، مساء أمس الخميس ، إحتفال ترسيم أول إمرأة شيخة بالكنيسة.

وأكدت نوال حليم شحاتة والتى تعمل كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، على أن فكرة الترشح لمنصب شيخة بالكنيسة، جاء لالتزامها الديني والأخلاقي وحب شعب الكنيسة، مشيرة إلى أنها متزوجة من مهندس متقاعد، كان يعمل كبير مهندسين بمصنع سماد أسيوط.

وأضافت الشيخة نوال أن الانتخابات تجرى كل 4 سنوات مع الاحتفاظ بلقب الشيخ، لكل من يحصل على المشيخة حتى انتهاء العمر، مؤكدة أن فوز المرأة الصعيدية بأي منصب رسالة إلى المجتمع، الذي يقلل من شأنها ودورها فى تنمية المجتمع من النواحي الدينية والعملية وحتى السياسية.

كانت الكنيسة الإنجيلية الثانية برعاية القس رضا ثابت، كانت قدأعلنت عن فتح باب الترشح لإجراء انتخابات، واختيار أعضاء جدد لمشيخة الكنيسة، وتقدم للانتخابات 18 مرشحا، وكانت نوال حليم السيدة الوحيدة بينهم، وصوت في هذه الانتخابات أكثر من 160 عضوا، موضحة أن التصويت انتهى بفوز 4 مشايخ هم: اللواء أشرف حبيب عويضة، والمهندس أيمن رشاد راغب، والأستاذ باسم نجيب مرقص والسيدة نوال حليم شحاتة.