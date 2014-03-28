غداً.. أولى جلسات محاكمة النائب العام الأسبق ومساعده فى قضية التنصت

ينظر مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار محفوظ صابر ، رئيس محكمة استئناف المنصورة، غدا السبت أولى جلسات تأديب المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، لاتهامهما فى واقعة التجسس على النائب العام الحالى المستشار هشام بركات عن طريق تركيب أجهزة تنصت داخل مكتبه وغرف السكرتارية ورئيس المكتب الفنى بالمخالفة للقانون.

يأتى هذا فى ضوء قرار المستشار محمد شيرين فهمى القاضى المنتدب من وزير العدل، بإحالتهما إلى لجنة الصلاحية والتأديب بعد أن أثبتت التحقيقات تورط النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، ورئيس المكتب الفنى السابق المستشار حسن ياسين، فى تركيب كاميرات مراقبة، ووحدات تسجيل رقمى داخل مكتب النائب العام الحالى والسكرتارية، والنائب العام المساعد، وزرع ميكروفونات مَخفية من النوع المحظور تداوله فى مصر.