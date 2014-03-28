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حملة دعم “حمدين صباحي” بالأقصر تبحث بدء فعالياتها

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حملة دعم “حمدين صباحي” بالأقصر تبحث بدء فعالياتها حملة دعم “حمدين صباحي” بالأقصر تبحث بدء فعالياتها

حمدين صباحى

يعقد أعضاء حملة “دعم حمدين صباحي رئيساً للجمهورية” بالأقصر ، اجتماعا مساء اليوم الجمعة , للإعلان عن بدء انطلاق فعاليات الحملة بشوارع الأقصر، بداية من الأسبوع المقبل لدعم صباحي رئيسا لمصر.

من المقرر أن يتم خلال الإجتماع الإتفاق على ميثاق شرف الحملة، وتحديد موعد لانطلاقها وتواجدها في الشارع خلال أيام، ووضع جدول زمني لآليات العمل في الشارع الأقصري.

كانت حملة “دعم حمدين صباحي رئيساً” قد تم تشكيلها الأسبوع الماضي بحضور نادر نبيل, مسئول تنظيم قطاع جنوب الصعيد بالحملة المركزية بالتيار الشعبي، وتكونت من عدة لجان وتم تكليف أحمد جبريل, منسقاً عاماً للحملة بمحافظة الأقصر ، كما تقرر فتح باب التطوع في الحملة, كما أعلن القائمون عن الحملة أنها في حالة انعقاد دائم لاستقبال المتطوعين والراغبين في الانضمام للحملة حتى لحظة إجراء الانتخابات الرئاسية .

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