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غداً.. السياحة تشارك فى الاحتفال العالمى بساعة الأرض

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غداً.. السياحة تشارك فى الاحتفال العالمى بساعة الأرض غداً.. السياحة تشارك فى الاحتفال العالمى بساعة الأرض

خاطبت وزارة السياحة الجهات المعنية للمشاركة فى الاحتفال العالمى "ساعة الأرض" عن طريق فصل الإضاءة عن الأهرامات الثلاث وبرج القاهرة ومكتبة الإسكندرية ومعبد الكرنك، غدا.

ويأتى الاحتفال العالمى "بساعة الأرض" Earth Hour Event" والمقرر إقامته غدا السبت، ويتم الاحتفال به بإطفاء الإضاءة فى عدد من المبانى الشهيرة فى معظم دول العالم من الثامنة والنصف مساء ولمدة ساعة وذلك بهدف الحث على الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات البيئية إلى جانب التشجيع على ترشيد استخدام الطاقة، وتضامنا من وزارة السياحة مع هذا الاحتفال.

جدير بالذكر أن هذا الاحتفال يقام للسنة السادسة على التوالى وتقوم بتغطيته العديد من أهم وسائل الإعلام العالمية، وتعتبر مشاركة فى هذا الحدث تأكيدا على اهتمامها بالحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة وهو ما يعد توجها عالميا تحذوه العديد من الدول إلى جانب أنه قد أصبح أحد العوامل التفضيلية لدى السائح لمقصد دون الآخر.

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