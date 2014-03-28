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اليوم.. محمد عبد الظاهر وأحمد ترك و"الروبى" يخطبون عن "أطفال الشوارع"

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يخطب كبار الدعاة اليوم الجمعة عن "ظاهرة أطفال الشوارع وأهمية تربية النشء والعناية باليتيم"، حيث يخطب الشيخ محمد عبد الظاهر بمسجد السيدة زينب، والشيخ اﻷمير محفوظ بمسجد اﻹمام الحسين، ود. محمد أبو بكر بمسجد السلطان أبو العلا والشيخ محمد الروبى بمسجد الحصرى بمدينة أكتوبر، والشيخ أحمد المسير بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ويؤدى الشيخ أحمد ترك الخطبة بمسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون المطار، والشيخ مصطفى نوارج بمسجد النور بالعباسية والشيخ محمود القاضى بمسجد السيدة نفيسة، والشيخ عاصم قبيصى بمسجد النادى اﻷهلى.

وتتوقف الصلاة بمسجدى الفتح برمسيس ورابعة بميدان رابعة العدوية، ﻻستمرار أعمال الصيانة بهما، بعد أحداث سياسية بالمسجدين.

فيما احتوت خطبة وزارة اﻷوقاف الموحدة على مستوى مساجد الجمهورية، والتى يؤديها الدعاة خلال الجمعة، وحملت عنوان "ظاهرة أطفال الشوارع وأهمية تربية النشء والعناية باليتيم"، على عدة عناصر منها "شرح لحقوق الطفل فى اﻹسلام، وتربية اﻷطفال وتنشئتهم على الثقة والاستقامة، واﻵثار المترتبة على إهمال اﻷطفال، وحق اليتيم على المجتمع".

وتتناول الخطبة فى عناصرها اﻷسباب الرئيسة لظاهرة أطفال الشوارع وكيفية علاجها.

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