الصبار أهم علاج لمنع تساقط الشعر

يؤكد خبراء الصين أن الصبار يعتبر واحداً من أهم هدايا الطبيعة، فمكوناته تحتوي على المغنيسيوم، والسيلينيوم، والصوديوم، وفيتامينات (A)، (B)، (C)، (E)، والعديد من الأحماض الأمينية والسكريات.

هذه المكونات تجمعت حتى جعلت من الصبار العلاج الأول لجميع مشاكل الشعر، مثل: التساقط، والتطاير، والتقصف، فضلاً عن فوائده في تغذية الشعر، وزيادة نموه، لذلك فقد أجمعت الدراسات على أن الصبار وحده يمكنه أن يكون الطريقة الأكثر فعالية لكل سيدة تريد الحصول على الشعر المثالي.

إليك الخطوات في ما يلي:

• طريقة استخراج الصبار

يمكنك استخراج الصبار بإحدى هذه الطرق:

• الطريقة الأولى: تتمثل في إزالة الأشواك عن أعواد الصبار، ثم تقطيعه إلى شرائح، مع الضغط على كل شريحة جيداً، حتى يتم استخراج العصارة المتواجدة بداخلها.

• الطريقة الثانية: تتمثل في تقطيع عود الصبار بشكل طولي، ثم استخدام ملعقة صغيرة لاستخراج العصارة بطريقة سهلة وسلسة.

وتشير بعض الدراسات الصينية إلى إمكانية استخدام أعواد الصبار بالكامل.

• طريقة استخدام الصبار

يمكنك استخدام أقنعة الصبار بإحدى هذه الطرق البسيطة، والتي تختلف في سهولتها لتتناسب مع ربه المنزل والفتاة الصغيرة والمرأة العاملة أيضاً:

1. استخرجي مادة الصبار الهلامية بإحدى الطرق التي سبق ذكرها، ثم ابدئي بفرك فروة رأسك بها، واستخدمي أطراف أصابعك حتى يتخلل الصبار إلى جذور الشعر جيداً مع التدليك الدائري لمدة دقائق، والآن عليك بتمشيط شعرك حتى تنال خصلات الشعر وأطرافه قليلاً من الصبار، ثم ضعي غطاء الرأس البلاستيكي، واسترخي لمدة 20 دقيقة قبل غسل الشعر.

*لمزيد من الفعالية يفضل تسخين الشعر باستخدام المجفف الكهربائي.

2. افرمي أعواد الصبار بالكامل في الخلاط الكهربائي، واخلطيهم مع زيت الزيتون حتى تحصلي على مزيج لين، ثم استخدمي الخليط على شعرك بنفس الطريقة التي سبق ذكرها.

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