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اليوم.. مؤتمر طبى لمناقشة طرق التوعية بمرض هشاشة العظام

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اليوم.. مؤتمر طبى لمناقشة طرق التوعية بمرض هشاشة العظام اليوم.. مؤتمر طبى لمناقشة طرق التوعية بمرض هشاشة العظام

تعقد الجمعية المصرية لأمراض المفاصل والروماتيزم، والجمعية المصرية لمكافحة هشاشة العظام وطب المسنين، اليوم الجمعة، مؤتمراً طبياً بعنوان "رفع الوعى بمرض هشاشة العظام"، بالتعاون مع إحدى شركات الدواء العالمية.

ويحاضر بالمؤتمر عدد من الأطباء المتخصصين، من بينهم الدكتور أيمن الجرف، رئيس الجمعية المصرية لأمراض المفاصل والروماتيزم، والدكتور باسل الزرقانى، الأمين العام للجمعية المصرية لأمراض المفاصل والروماتيزم، والدكتور خالد الحديدى، نائب رئيس الجمعية، والدكتور سمير البدوى، أستاذ أمراض الروماتيزم بجامعة القاهرة، والدكتور عبد الفتاح سعود، أستاذ جراحة العظام بجامعة عين شمس، بحضور150 طبيباً متخصصاً فى المجال.

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