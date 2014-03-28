تسليط الضوء على «مجتمعي مكان للجميع» خلال مؤتمر قادرون

شاركت هيئة تنمية المجتمع في معرض ومؤتمر "قادرون"، وسعى الحدث إلى إيجاد منصة موحدة للتعرف على المبادرات والسياسات الجديدة المطروحة إقليمياً من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة للأشخاص من ذوي الإعاقة، واستعراض قصص النجاح وسبل تجاوز التحديات، وذلك ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل التي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق جودة حياة أفضل لذوي الإعاقة.

وهدفت هيئة تنمية المجتمع عبر تواجدها كشريك استراتيجي في الحدث، إلى تسليط الضوء على مبادرة مجتمعي مكان للجميع، التي أطلقها خلال العام الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، والرامية إلى تحويل دبي بشكل كامل إلى مدينة صديقة للأشخاص من ذوي الإعاقة بحلول العام 2020.

كما عملت الهيئة من خلال تواجدها في الحدث على تعزيز الوعي حول حقوق ذوي الإعاقة والتعريف بالخدمات التي توفرها الهيئة في هذا المجال.

منظومة متكاملة

وقال خالد الكمده، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع: "يتطلب إيجاد منظومة متكاملة لدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاعات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية وضمان حصولهم على كافة حقوقهم، العمل بشكل وثيق مع جميع المعنين بتقديم الخدمات وطرح المبادرات المخصصة لهذه الشريحة.

وعلى الرغم من وجود التقنيات والحلول التي تناسب احتياجات الدمج لكل شخص من ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع قدراته، فإن الاستفادة من هذه التقنيات يحتاج إلى نشر ثقافة الدمج بشكل أوسع والتوعية بقصص النجاح التي تجاوزت بقدراتها إعاقاتها وهو ما سيغير بدون شك النظرة النمطية للأشخاص من ذوي الإعاقة ويفعل برامج الدمج وفق جميع المستويات".

مبادرات نوعية

وأضاف: "يتطلب طرح مبادرات نوعية تلبي تطلعات الأشخاص من ذوي الإعاقة، التعرف على احتياجاتهم الخاصة ودخول عوالمهم، وقد أتاح لنا مؤتمر ومعرض "قادرون"، الفرصة المثالية للتواصل مع الجهات المعنية بهذه القضية الهامة وتبادل الخبرات وبحث سبل وإمكانيات التعاون لتطوير جودة حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة".

وتابع الكمده: "نثمن جهود جميع القائمين على تنظيم هذا الحدث والمشاركين فيه، حيث أن توحيد الجهود والعمل ضمن إطار عمل محدد الأهداف والمخرجات هو السبيل الأمثل والوحيد لضمان حماية حقوق هذه الفئة وتوفير فرص عادلة لهم والتحول بشكل كامل إلى مجتمع صديق لذوي الإعاقة".

خدمات

تمكن زوار معرض قادرون من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها هيئة تنمية المجتمع للأشخاص من ذوي الإعاقة، والاطلاع على المشاريع المستقبلية للهيئة في هذا المجال بما في ذلك بطاقة "سند"، المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة.