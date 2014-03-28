القبض على 3 آسيويين بتهمة سرقة مكالمات دولية

ألقت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة القبض على 3 آسيويين بعد قيامهم بسرقة المكالمات الدولية بطرق غير قانونية وبيعها للراغبين بإجراء مكالمات دولية بأسعار زهيدة جدا وذلك بمقر إقامتهم في إحدى المناطق الصناعية التابعة لإمارة الشارقة.

وتشير التفاصيل التي اوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة الى ورود معلومات لأجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة تفيد عن قيام 3 آسويين بأحد المناطق الصناعية التابعة لإمارة الشارقة باستقبال الراغبين بإجراء مكالمات دولية في مقر إقامتهم بأسعار زهيدة تصل الى الدرهم للدقيقة.

وذلك دون حصولهم على التراخيص اللازمة من هيئة تنظيم الاتصالات تخولهم لمزاولة هذا النشاط ، وعلى ضوء المعلومات تم تشكيل فريق امني من قبل أجهزة التحريات والمباحث الجنائية للوقوف على صحة المعلومات الواردة، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات واستيفاء الإجراءات القانونية تم مداهمة الموقع والقبض على الجناة متلبسين بجرمهم ومزاولتهم لأنشطة غير قانونية.

وبمواجهتهم بالتهمة المنسوبة إليهم أقروا بالطرق والأساليب والوسائل المستخدمة في عملية الكسب الغير مشروع، وبناء على اعترافاتهم تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة في الشارقة.

تحذير

وحذرت شرطة الشارقة مجدداً على ضرورة تجنب التعامل مع مثل هذه الفئات المخالفة وممارستها لأساليب عديدة للتحايل على أنظمة الاتصالات بالدولة ومخالفة القوانين بتقديم هذه الخدمات دون ترخيص يبيح لهم ذلك من الجهات المختصة وتورط بعض المخالفين لقوانين الدخول والإقامة في مثل هذه الممارسات بغرض الحصول على المال بالإضافة إلى ارتباط مثل هذه الأنشطة الإجرامية بأنشطة ومخالفات.

وجرائم أخرى تعتبر تهديداً لأمن المجتمع مكررة ندائها للجمهور الذي يعتبر الشريك المباشر للأجهزة الامنية بضرورة تفاعلهم الايجابي مع الاجهزة الامنية من خلال تواصلهم وتقديمهم للمعلومات التي تسهم في ضبط المخالفين وممارسي الانشطة غير القانونية من خلال ابلاغهم عن الظواهر والسلوكيات غير الحضارية واتصالهم بالقيادة العامة لشرطة الشارقة على الرقم 999 أو هاتف رقم 065632222 أو عبر خدمة نجيد على الرقم المجاني 800151 أو عبر البريد الالكتروني tech_crimes@shjpolice.gov.ae.