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الأجهزة الأمنية تضبط 5 قطع سلاح بسوهاج

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الأجهزة الأمنية تضبط 5 قطع سلاح بسوهاج الأجهزة الأمنية تضبط 5 قطع سلاح بسوهاج

تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج في مجال ضبط الأسلحة النارية الغير مرخصة والذخائر من ضبط عدد 5 قطع سلاح بيانها كالتالي  بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 10825 علي جسم السلاح وعدد “5″ طلقة من ذات العيار حيازة
> المتهم / حنفي عارف عبد المتجلي سن 60 مزارع – ويقيم الطوالب – دائرة مركز طهطا– تحرر عن ذلك المحضر رقم 1458 إداري مركز طهطا لسنة 2014
> كما ضبطت الاجهزة الامنية بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 4064 علي جسم السلاح وعدد “10 ” طلقات من ذات العيار حيازة المتهم / فاروق حناوي بخيت سن 55 مزارع – ويقيم الجبيرات – دائرة مركز طهطا– تحرر عن ذلك المحضر رقم 1459 إداري مركز طهطا لسنة 2014
> كما تم ضبط بندقية موزر ألماني عيار 7.62×53 تحمل رقم 2284 علي جسم السلاح وعدد “5″ طلقة من ذات العيار حيازة
> المتهم / رشاد منصور محمود عبد الحليم سن 55 مزارع – ويقيم الطوالب – دائرة مركز طهطا– تحرر عن ذلك المحضر رقم 1457 إداري مركز طهطا لسنة 2014
> كما تم ضبط فرد روسي صناعة محلية حيازة المتهم / عبد العال عبد اللاه علي موسي وشهرته ” عيد ” سن 42 عاطل – ويقيم كوم الصعايده – دائرة مركز جرجا – تحرر عن ذلك المحضر رقم 775 إداري مركز جرجا لسنة 2014

وكذلكفرد خرطوش صناعة محلية حيازة المتهم / هاني أمين موسي السيد سن 28 عامل– ويقيم شارع بورسعيد – بندر جرجا – تحرر عن ذلك المحضر رقم 642 إداري قسم جرجا لسنة 2014

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