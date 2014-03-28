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فياريال يغرق خيتافي في قاع الليجا

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فياريال يغرق خيتافي في قاع الليجا فياريال يغرق خيتافي في قاع الليجا

مدريد،(إفي): حقق فياريال فوزا صعبا اليوم خارج ملعبه امام خيتافي بهدف دون رد في الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع فريق "الغواصات الصفراء" رصيده الى 48 نقطة في المركز السابع، متأخرا بنقطتين عن إشبيلية الخامس، ويفصلهما ريال سوسييداد.

وواصل فياريال، الصاعد لليجا، هذا الموسم تمسكه بالحصول على مقعد مؤهل لبطولة دوري أوروبا على الأقل في الموسم المقبل.

أما خيتافي فتواصلت معاناته بتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الـ18 على حافة الهبوط.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب الفرنسي جيريمي بيربت بعد أربع دقائق فقط من صافرة البداية.

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