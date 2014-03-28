أنصار بيت المقدس: ليس لنا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى أو بريد إلكترونى

قالت جماعة أنصار بيت المقدس ، إنهم لا يمتلكون أي حساب رسمي أو غير رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، تويتر ، أو يوتيوب ، كما أكدوا أنه ليس لديهم أي بريد الكتروني ولا يمتلكون وسيلة تواصل مع أي جهات رسمية أو غير رسمية بالبلاد.

ونبهت الجماعة فى بيان لها ، بأن المصادر الوحيدة المعتمدة لبياناتهم واصداراتهم هي “شبكة شموخ الإسلام” و”شبكة الفداء الإسلامية” ، حيث إن الجماعة تتعرض لحملة تشويه بنسب بيانات لها وحسابات لا تخصها.

وكان آخر بيان لأنصار بيت المقدس ، بخصوص الجدار العازل حول مدينة العريش الذي تعتزم القوات المسلحة بناءه لعزل المدينة عن باقي المحافظة حيث هددوا بالانتقام من كل ممن يشارك فى بنائه.